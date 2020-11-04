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ОАСК восстановил прокурора, подписавшего подозрения по делу Шеремета

Киев, Среда 04 ноября 2020 22:18
ОАСК восстановил прокурора, подписавшего подозрения по делу Шеремета
Фото: здание ОАСК (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Окружной админсуд Киева восстановил прокурора Генеральной прокуратуры Александра Лукашенко. Этот прокурор подписал подозрения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Прокурор Лукашенко в середине декабря 2019 года подписал первые подозрения Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Это позволило правоохранителям задержать и арестовать их.

После этого Лукашенко был уволен из Генпрокуратуры, так как не прошел переаттестацию. Он обжаловал это решение в суде.

В сентябре текущего года замглавы ОАСК Евгений Аблов полностью удовлетворил иск Лукашенко. Он постановил немедленно вернуть его в Офис генпрокурора на должность начальника департамента надзора за органами Национальной полиции. Кроме того, Лукашенко обязаны выплатить 1,5 млн гривен.

Основные аргументы суда - это то, что увольнение прокурора было осуществлено без надлежащего обоснования и с нарушением законной процедуры.

Напомним, 28 сентября прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве Шеремета.

Кроме того, полиция рассказала о новой версии убийства Шеремета.

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Новости Украины Общество прокурорПавел Шеремет

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