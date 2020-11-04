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ОАСК поновив прокурора, який підписав підозри у справі Шеремета

Київ, Середа 04 листопада 2020 22:18
ОАСК поновив прокурора, який підписав підозри у справі Шеремета
Фото: будівля ОАСК (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Окружний адмінсуд Києва поновив прокурора Генеральної прокуратури Олександра Лукашенка. Цей прокурор підписав підозри у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Прокурор Лукашенко в середині грудня 2019 року підписав перші підозри Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь. Це дозволило правоохоронцям затримати та заарештувати їх.

Після цього Лукашенко був звільнений з Генпрокуратури, оскільки не пройшов переатестацію. Він оскаржив це рішення в суді.

У вересні поточного року заступник голови ОАСК Євген Аблов повністю задовольнив позов Лукашенка. Він постановив негайно повернути його в Офіс генпрокурора на посаду начальника департаменту нагляду за органами Національної поліції. Крім того, Лукашенку зобов'язані виплатити 1,5 млн гривень.

Основні аргументи суду - це те, що звільнення прокурора було здійснено без належного обґрунтування та з порушенням законної процедури.

Нагадаємо, 28 вересня прокуратура оголосила обвинувальний акт у справі про вбивство Шеремета.

Крім того, поліція розповіла про нову версію вбивства Шеремета.

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Новини України Суспільство прокурорПавло Шеремет

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