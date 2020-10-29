ОАСК стоит превратить в простой суд первой инстанции, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что теоретически ликвидировать Окружной административный суд Киева возможно. Однако, по его мнению, однако правильнее и проще было бы превратить его в простой суд первой инстанции.

Об этом Сытник заявил в интервью "Громадському".

"Теоретически возможно, но мне кажется было бы правильнее сделать его простым судом первой инстанции, и те дела, которыми он отличается от других административных судов первой инстанции, просто передать в Верховный Суд и это снимет это напряжение, когда суд первой инстанции фактически решает государственные вопросы общегосударственного значения", - сказал он.

По словам директора НАБУ, для его нужны лишь незначительные изменения в законодательство.

"Мне кажется, что это было бы правильно с точки зрения наших обязательств с международными партнерами, и это было бы проще, достаточно незначительные изменения нужно было принять в законодательстве", - отметил он.