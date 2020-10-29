ОАСК варто перетворити в простий суд першої інстанції, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що теоретично ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва можливо. Однак, на його думку, проте правильніше та простіше було б перетворити його в простий суд першої інстанції.

Про це Ситник заявив в інтерв'ю "Громадському".

"Теоретично можливо, але мені здається було б правильніше зробити його простим судом першої інстанції, і оті справи, якими він відрізняється від інших адміністративних судів першої інстанції, просто передати у Верховний Суд і це зніме цю напругу, коли суд першої інстанції фактично вирішує державні питання загальнодержавного значення", - сказав він.

За словами директора НАБУ, для його потрібні лише незначні зміни до законодавства.

"Мені здається, що це було б правильно з точки зору наших зобов’язань з міжнародними партнерами, і це було б простіше, достатньо незначні зміни потрібно було прийняти в законодавстві", - зазначив він.

Нагадаємо, 26 жовтня ОАСК постановив звільнити з посади директора НАБУ Артема Ситника. Йому дали місяць на те, щоб покинути посаду.

Також РБК-Україна писало, що Мін'юст не буде виконувати рішення ОАСК, так як заявив про відсутність повноважень і правових підстав для цих змін.

Зазначимо, що 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру чолі ОАСК Павла Вовка, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку.

Тоді в НАБУ повідомили, що керівництво ОАСК планував захоплення влади в країні, а також оприлюднили частину записів, які у своєму матеріалі проаналізувало РБК-Україна.