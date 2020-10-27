ОАСК решил восстановить уволенного с НАБУ руководителя второго подразделения детективов

Фото: Окружной административный суд Киева (РБК-Украина)

Александра Караева уволили в мае 2020 года

Окружной административный суд Киева решил восстановить в должности бывшего Руководителя второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, признав его увольнение незаконным.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Как свидетельствуют данные судебного реестра, в конце 2019 года НАБУ начало внутреннее расследование действий Александра Кареева в деле о завладении имуществом компании агропромышленной группы "Росток-Холдинг".

После результатов этого расследования, в мае 2020 года, сотрудника бюро уволили.

По данным журналиста Владислава Дзивидзинского, Кареева уволили после расследования "квартирного" дела в отношении нынешнего руководителя Счетной палаты Валерия Пацкана.

Журналист утверждал, что в декабре прошлого года Счетная палата якобы засекретила отчет по проведенному аудиту НАБУ, который выявил многочисленные нарушения, в том числе и финансовые.

В июне Кареев обжаловал в ОАСК как свое увольнение, так и результаты внутреннего расследования, требуя вернуть себе должность.

В октябре Кареев подал ходатайство, на основании которого Окружной админсуд и приказал подвинуть Артема Сытника с должности директора НАБУ.

26 октября в рамках иска Карееву выдали частное определение об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства.

Напомним, 26 октября Окружной административный суд Киева постановил уволить с должности директора НАБУ Артема Сытника. Суд обязал Минюст внести соответствующие данные в госреестры.

ОАСК вынес это решение во время рассмотрения иска Александра Кареева к Сытнику о незаконности его увольнения.

Ранее Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть дело против директора НАБУ Артема Сытника из-за неисполнения им решения Конституционного суда Украины.

Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.