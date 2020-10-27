ОАСК вирішив поновити звільненого з НАБУ керівника другого підрозділу детективів 

Фото: Окружний адміністративний суд Києва (РБК-Україна)

Олександра Караэва звільнили у травні 2020 року

Окружний адміністративний суд Києва вирішив поновити на посаді колишнього Керівника другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва, визнавши його звільнення незаконним.

Про це повідомляє "Українська правда".

Як свідчать дані судового реєстру, в кінці 2019 року НАБУ почало внутрішнє розслідування дій Олександра Карєєва у справі про заволодіння майном компанії з агропромислової групи "Росток-Холдинг".

Після результатів цього розслідування, у травні 2020 року, співробітника бюро звільнили.

За даними журналіста Владислава Дзивідзинського, Карєєва звільнили після розслідування "квартирної" справи проти нинішнього керівника Рахункової палати Валерія Пацкана.

Журналіст стверджував, що у грудні минулого року Рахункова палата нібито засекретила звіт щодо проведеного аудиту НАБУ, який виявив численні порушення, у тому числі і фінансові.

У червні Карєєв оскаржив до ОАСК як своє звільнення, так і результати внутрішнього розслідування, вимагаючи повернути собі посаду.

У жовтні Карєєв також подав клопотання, на підставі якого Окружний адмінсуд і наказав посунути Артема Ситника з посади директора НАБУ.

26 жовтня у рамках позову Карєєва видали окрему ухвалу про усунення причини та умов, що сприяють порушенню законодавства.

Нагадаємо, 26 жовтня Окружний адміністративний суд Києва також постановив звільнити з посади директора НАБУ Артема Ситника. Суд зобов'язав Мін'юст внести відповідні дані в держреєстри.

ОАСК виніс це рішення під час розгляду позову Олександра Карєєва до Ситника про незаконність його звільнення.

Раніше Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити справу проти директора НАБУ Артема Ситника через невиконання ним рішення Конституційного суду України.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.