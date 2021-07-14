ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ОАСК открыл производство по иску Тупицкого против КСУ

Новина українською →
Среда 14 июля 2021 19:05
ОАСК открыл производство по иску Тупицкого против КСУ Фото: бывший глава КСУ Александр Тупицкий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Александра Тупицкого против Конституционного суда Украины. Он хочет отсудить более 900 тысяч гривен судейской зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Так, Тупицкий требует признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения перед истцом задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи КСУ в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года и обязать КСУ выплатить его.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля Тупицкий подал в суд иск против КСУ.

Отметим, что в марте президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, что автоматически означает его увольнение.

До этого его несколько месяцев отстраняли от должности, поскольку ему объявили подозрение в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Конституционный суд Украины Суд иск
NEWS
На Донбассе в результате обстрелов ранили двух военных
На Донбассе в результате обстрелов ранили двух военных
DAILY
Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти