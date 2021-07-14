ОАСК открыл производство по иску Тупицкого против КСУ
Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Александра Тупицкого против Конституционного суда Украины. Он хочет отсудить более 900 тысяч гривен судейской зарплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОАСК.
Так, Тупицкий требует признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения перед истцом задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи КСУ в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года и обязать КСУ выплатить его.
"Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале июля Тупицкий подал в суд иск против КСУ.
Отметим, что в марте президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, что автоматически означает его увольнение.
До этого его несколько месяцев отстраняли от должности, поскольку ему объявили подозрение в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.