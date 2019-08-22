ОАСК открыл производство по иску на Кабмин за срыв запуска рынка земли

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску на Кабинета министров о признании противоправным бездействие относительно введения рынка земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Сообщается, что будет рассматриваться дело о неразработке и не внесении Кабмином на рассмотрение Верховной рады законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Подготовительное заседание назначено на 24 сентября 2019 года.

"Среди требований иска - обязать профильные министерства и Кабинет министров Украины разработать проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и представить его на рассмотрение парламента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответчиками по делу выступают Минагрополитики, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Напомним, ранее предполагалось, что Кабинет министров внесет на рассмотрение парламента законопроект об отмене моратория на продажу земли 1 марта. В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что земельная реформа в Украине будет проведена до конца года. По его словам, проведение реформы позволит создать рынок земли на 40 млн гектаров.

Отметим, в начале февраля пятый президент Петр Порошенко одобрил продления моратория на отчуждение сельськохазяйственных земель до 2020 года.