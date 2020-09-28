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ОАСК открыл дело из-за обязательства исполнять гимн в школах Киева

Автор: Максим Зайченко

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу иска Киевского городского совета о признании противоправным решения об обязательном ежедневном исполнении гимна в школах столицы.

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Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Речь идет о решении №433/9512 от 30.07.2020 года "Об обязательном исполнения Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности".

Истец просит отменить п.1.2. этого решения, которым рекомендовано исполнения гимна в школах с участием учеников и учителей.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 6 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киевском горсовете заявляли, что такая инициатива призвана "способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения".

Также РБК-Украина писало, что в мэры Киева зарегистрировали еще четверых кандидатов.

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