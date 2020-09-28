ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ОАСК відкрив справу через зобов'язання виконувати гімн у школах Києва

Автор: Максим Зайченко

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі позову Київської міської ради про визнання протиправним рішення про обов'язкове щоденне виконання гімну у школах столиці.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

Мова йде про рішення №433/9512 від 30.07.2020 року "Про обов'язкове виконання Державного Гімну України у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності".

Позивач просить скасувати п. 1.2. цього рішення, якими рекомендовано виконання гімну в школах за участю учнів та вчителів.

"Суд прийняв до розгляду справи за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 6 листопада 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Київській міськраді заявляли, що така ініціатива покликана "сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління".

Також РБК-Україна писало, що в мери Києва зареєстрували ще чотирьох кандидатів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київшкола