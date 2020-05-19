ОАСК открыл дело по иску люстрированного прокурора Киева

Окружной административный суд города Киева открыл дело по иску Сергея Юлдашева. Истец просит признать незаконным решение о его увольнении с прокуратуры Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Отмечается, что суд начал рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ и.о. прокурора города Киева от 23 апреля 2020 года, которым он был уволен из прокуратуры города Киева. Также Сергей Юлдашев просит суд взыскать с столичной прокуратуры в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула, начиная с 24 апреля и до момента фактического восстановления на работе", - сообщили в ОАСК.

Напомним, Юлдашев был уволен в 2015 году по результатам люстрационной проверки. До этого против него было открыто уголовное дело по факту злоупотребления властью и получения неправомерной выгоды.

В феврале 2020 года Днепропетровский окружной административный суд восстановил его в должности. Далее он был назначен на должность прокурора Киева и в начале марта приступил к своим обязанностям. Позже, 23 марта, генпрокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о восстановлении Юлдашева.