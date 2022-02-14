ОАСК назвал дату заседания по иску Януковича о лишении его президентства

Окружной административный суд Киева (ОАСК) назначил заседание по иску экс-президента Украины Виктора Януковича о лишении его президентства. Оно запланировано на 16 февраля на 10:15.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram - канал представительницы Верховной Рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

Верховная рада по этому делу подала пять различных ходатайств, в частности, о:

оставление иска без рассмотрения, в связи с нарушением сроков обращения в суд;

передачу дела за исключительной подсудностью в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, как суда первой инстанции;

закрытие производства по делу в связи с отсутствием субъектного состава сторон необходимого для компетенционного спора;

закрытие производства по делу в связи с тем, что данный спор не только не подпадает под юрисдикцию административных судов, а вообще не подлежит судебному рассмотрению;

закрытие производства по делу в связи с конституционностью спорных правоотношений.

Также, по ее словам, было подано заявление об отводе судьи Качура И. А. в связи с тем, что ранее судья входил в состав правительства Януковича - занимал должность заместителя министра промышленной политики Украины.

Сейчас о результатах их рассмотрения информация в Верховную раду до сих пор не поступала.