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ОАСК назвал дату заседания по иску Януковича о лишении его президентства

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 11:15
ОАСК назвал дату заседания по иску Януковича о лишении его президентства Фото: экс-президент Украины Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Окружной административный суд Киева (ОАСК) назначил заседание по иску экс-президента Украины Виктора Януковича о лишении его президентства. Оно запланировано на 16 февраля на 10:15.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram- канал представительницы Верховной Рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

Верховная рада по этому делу подала пять различных ходатайств, в частности, о:

  • оставление иска без рассмотрения, в связи с нарушением сроков обращения в суд;
  • передачу дела за исключительной подсудностью в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, как суда первой инстанции;
  • закрытие производства по делу в связи с отсутствием субъектного состава сторон необходимого для компетенционного спора;
  • закрытие производства по делу в связи с тем, что данный спор не только не подпадает под юрисдикцию административных судов, а вообще не подлежит судебному рассмотрению;
  • закрытие производства по делу в связи с конституционностью спорных правоотношений.

Также, по ее словам, было подано заявление об отводе судьи Качура И. А. в связи с тем, что ранее судья входил в состав правительства Януковича - занимал должность заместителя министра промышленной политики Украины.

Сейчас о результатах их рассмотрения информация в Верховную раду до сих пор не поступала.

Напомним, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу объявили новое подозрение.

Добавим, жалобу Януковича и дело о госизмене вернули в суд первой инстанции.

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