ОАСК назвал дату заседания по иску Януковича о лишении его президентства
Окружной административный суд Киева (ОАСК) назначил заседание по иску экс-президента Украины Виктора Януковича о лишении его президентства. Оно запланировано на 16 февраля на 10:15.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram- канал представительницы Верховной Рады в Конституционном суде Ольги Совгири.
Верховная рада по этому делу подала пять различных ходатайств, в частности, о:
- оставление иска без рассмотрения, в связи с нарушением сроков обращения в суд;
- передачу дела за исключительной подсудностью в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, как суда первой инстанции;
- закрытие производства по делу в связи с отсутствием субъектного состава сторон необходимого для компетенционного спора;
- закрытие производства по делу в связи с тем, что данный спор не только не подпадает под юрисдикцию административных судов, а вообще не подлежит судебному рассмотрению;
- закрытие производства по делу в связи с конституционностью спорных правоотношений.
Также, по ее словам, было подано заявление об отводе судьи Качура И. А. в связи с тем, что ранее судья входил в состав правительства Януковича - занимал должность заместителя министра промышленной политики Украины.
Сейчас о результатах их рассмотрения информация в Верховную раду до сих пор не поступала.
Напомним, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу объявили новое подозрение.
Добавим, жалобу Януковича и дело о госизмене вернули в суд первой инстанции.