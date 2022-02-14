ОАСК назвав дату засідання за позовом Януковича про позбавлення його президентства
Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) призначив засідання за позовом екс-президента України Віктора Януковича про позбавлення його президентства. Воно заплановане на 16 лютого на 10:15.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал представниці Верховної ради в Конституційному суді Ольги Совгирі.
Верховна рада в цій справі подала п’ять різних клопотань, зокрема, про:
- залишення позову без розгляду, у зв’язку з порушенням строків звернення до суду;
- передачу справи за виключною підсудністю до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, як суду першої інстанції;
- закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю суб’єктного складу сторін необхідного для компетенційного спору;
- закриття провадження у справі у зв’язку з тим, що даний спір не лише не підпадає під юрисдикцію адміністративних судів, а взагалі не підлягає судовому розгляду;
- закриття провадження у справі у зв’язку з конституційністю спірних правовідносин.
Також, за її словами, було подано заяву про відвід судді Качура І.А. у зв’язку із тим, що раніше суддя входив до складу уряду Януковича - обіймав посаду заступника Міністра промислової політики України.
Наразі про результати їх розгляду інформація до Верховної ради досі не надходила.
Нагадаємо, колишньому президенту України Віктору Януковичу оголосили нову підозру.
Додамо, скаргу Януковича і справу про держзраду повернули до суду першої інстанції.