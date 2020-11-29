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В ОАЭ взорвали четыре небоскреба сразу

Автор: Даша Харченко

В городе Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, сразу взорвали четыре небоскреба. К таким действиям обратились из-за реконструкции вблизи территории порта.

Об этом сообщает KhaleejTimes.

Комплекс зданий, максимальная высота в которых составляет 144 этажа, взорвали по всем стандартам безопасности.

Взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый безопасный контролируемый взрыв в мире.

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Напомним, недавно крупный пожар произошел в центре Токио, горел 54-этажный небоскреб. Бригадам никак не удавалось потушить пламя.

Ранее РБК-Украина писало, что в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах загорелось 45-этажное жилое здание Abbco.

Пожар возник на десятом этаже и распространился на весь дом. Жителей небоскреба и ближайших домов эвакуированы.

В результате пожара в жилом небоскребе в Шардже, ОАЭ, пострадали как минимум семь человек.

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