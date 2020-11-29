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В ОАЕ підірвали чотири хмарочоси одразу

Автор: Даша Харченко

У місті Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати, одразу підірвали чотири хмарочоси. До таких дій вдались через реконструкцію поблизу території порту.

Про це повідомляє KhaleejTimes.

Комплекс будівель, максимальна висота в яких становить 144 поверхи підірвали за всіма стандартами безпеки.

Вибух потрапив у Книгу рекордів Гіннесса, як найбезпечніший контрольований вибух у світі.

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Нагадаємо, нещодавно велика пожежа сталась в центрі Токіо, горів 54-поверховий хмарочос. Бригадам ніяк не вдавалось загасити полум'я.

Раніше РБК-Україна писало, що в місті Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах зайнялася 45-поверхова житлова будівля Abbco.

Пожежа виникла на десятому поверсі та поширився на весь будинок. Мешканців хмарочоса і найближчих будинків евакуювали.

У наслідок пожежі в житловому хмарочосі в Шарджі, ОАЕ, постраждали як мінімум сім осіб.

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