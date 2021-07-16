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ОАЭ тестирует технологию вызова дождя. Пустыню залило ливнем

Автор: Сергей Пышкин

Благодаря новой технологии, ОАЭ удалось искусственно вызвать дождь несмотря на 50-градусную жару. В некоторых районах синоптики зафиксировали проливные дожди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TheNationalNews.

Стоит отметить, что над технологией работают специалисты дубайской академии SANAD и ученые британского университета Ридинга.

Известно, что технологию вызова дождя использовали в тестовом режиме еще весной текущего года на территориях ОАЭ, которые страдают от критических температур. Принцип работы заключается в использовании специальных дронов, которые засевают облака благодаря электрическим разрядам и способствуют возникновению дождя.

Также интересно, что метеорологи обещают дожди и в Катаре, несмотря на то, что там никогда не бывает осадков летом.

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