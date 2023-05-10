ОАЕ розірвали контракт на 800 млн євро з Airbus щодо купівлі військових вертольотів

Об'єднані Арабські Емірати розірвали угоду з Airbus на купівлю 12 багатоцільових гелікоптерів H225M Caracal на суму 800 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання посилається на Муаммара Абдуллу Абушехаба, чиновника Управління з оборони та безпеки ОАЕ, який заявив, що рішення не було політичним, а ґрунтувалося на фінансових та технічних причинах.

До них відносяться висока вартість життєвого циклу вертольота, обмеження адаптації до вимог місії та складність конструкції.

"Ми служимо збройним силам ОАЕ понад 40 років. Ми пишаємося нашими відносинами, які також є двосторонніми відносинами між Францією та ОАЕ. Ми не коментуємо обговорення, які ми ведемо з нашим клієнтом", - заявив представник Airbus.

H225M Caracal – це багатоцільовий армійський вертоліт великої дальності. Замовлення на купівлю 12 машин було розміщено під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Абу-Дабі у грудні 2021 року разом із контрактом на 80 винищувачів Rafale.