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В ОАЭ разрешили делать COVID-прививки детям от 3 лет: какой вакциной

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Абу-Даби, Понедельник 02 августа 2021 13:08
В ОАЭ разрешили делать COVID-прививки детям от 3 лет: какой вакциной Фото: в ОАЭ разрешили делать COVID-прививки детям от 3 лет (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило использование китайской вакцины Sinopharm среди несовершеннолетних. Прививать будут детей от 3 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Соответствующее решение было принято после того, как были проведены клинические испытания на 900 добровольцах в Абу-Даби. Хотя результатов исследований так и не опубликовали.

Отмечено, что в ОАЭ уже начали иммунизацию детей в возрасте от 12 до 15 лет вакциной Pfizer.

По информации Министерства здравоохранения ОАЭ, по состоянию на 1 августа 78,95% населения - это примерно 9 млн человек, получили одну дозу вакцины, тогда как 70,57% были полностью вакцинированы.

Указано, что в воскресенье в стране было зафиксировано 1519 новых случаев заражения COVID-19. Всего зарегистрировано 682 377 заражений и 1 951 летальный случай.

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