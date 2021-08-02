В ОАЕ дозволили робити COVID-щеплення дітям від 3 років: якою вакциною

Міністерство охорони здоров'я і профілактики ОАЕ схвалило використання китайської вакцини Sinopharm серед неповнолітніх. Нею будуть щеплювати дітей від 3 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідне рішення було прийнято після того, як було проведено клінічні випробування на 900 добровольцях в Абу-Дабі. Хоча результатів досліджень так і не опублікували.

Зазначено, що в ОАЕ вже розпочали імунізацію дітей віком від 12 до 15 років вакциною Pfizer.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я ОАЕ, станом на 1 серпня 78,95% населення - це приблизно 9 млн людей, отримали одну дозу вакцини, тоді як 70,57% були повністю вакциновані.

Вказано, що у неділю в країні було зафіксовано 1519 нових випадків зараження COVID-19. Загалом зареєстровано 682 377 інфікувань і 1 951 летальний випадок.