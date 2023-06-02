ОАЕ прийняли у Швейцарії головування в Радбезі ООН

Зазначимо, що постійна представниця ОАЕ при ООН Лана Нуссейбе, представляючи журналістам програму роботи Ради безпеки цього місяця, не згадала про російську агресію проти України.

"Питань щодо України у графіку на цей місяць не передбачено, але, думаю, члену Ради безпеки ініціюватимуть їх", - заявила вона, відповідаючи на запитання журналістів.

За її словами, до порядку денного Ради Безпеки у червні внесено питання щодо ситуації в ЦАР, Лівії, Демократичній Республіці Конго, Судані, Афганістані, Сомалі, Сирії. Серед важливих напрямів роботи вона також виділила проблему впливу зміни клімату та боротьбу з мовою ненависті.

У секретаріаті Ради Безпеки також повідомили, що у червні він може провести одне чи кілька засідань, присвячених ситуації в Україні, залежно від розвитку подій.

Головування у Раді Безпеки ООН змінюється щомісяця між її членами. У травні головувала Швейцарія, у липні за графіком – Британія.

Плани реформи Радбезу ООН

Раніше Генсек ООН Антоніу Гутерреш зазначив, що Рада безпеки ООН потребує реформування, щоб відповідати реаліям цього часу.

Рада Безпеки ООН розкритикувалася після того, як Росія взяла на себе верховенство в цьому органі, незважаючи на те, що 141 країна засудила її агресію проти України.

При цьому ще в грудні минулого року Україна розпочала кампанію щодо позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки та виключення її з ООН на підставі того, що Росія не проходила процедури вступу до ООН і просто узурпувала повноваження зниклого СРСР.

Більше про проблеми ООН можна прочитати у матеріалі РБК-Україна "Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію із Ради безпеки ООН і не повторити долю Ліги націй".