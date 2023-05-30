ОАЕ планує відправити космічну місію до пояса астероїдів
Космічне агентство Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) після успішної місії на Марс планує відправити місію до поясу астероїдів між Марсом та Юпітером.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Так, ОАЕ мають намір розвинути успіх свого космічного корабля Hope ("Надія"), який все ще кружляє біля Червоної планети. Тепер оголошено амбітну подальшу місію - грандіозний тур до поясу астероїдів.
"Місія з поясом астероїдів була досить складним завданням. Цікава наука, яка має відношення до наукової спільноти, є хорошими можливостями для співпраці", - заявила голова Космічного агентства ОАЕ Сара аль-Амірі.
Запуск космічного корабля, що отримав назву MBR Explorer на честь правителя Дубая та прем'єр-міністра ОАЕ шейха Мохаммеда бін Рашида аль-Мактума, заплановано на 2028 рік.
За розрахунками, у лютому 2030 року апарат досягне астероїда Вестервальд, який має діаметр понад 2 кілометри та рухається зі швидкістю понад 30 тисяч км/год. Після цього корабель досягне ще шість об'єктів у поясі астероїдів між Марсом та Юпітером, у тому числі астероїд Юстиція, розміри якого завширшки - майже 50 км.
"Ми хотіли б детальніше вивчити поверхню астероїда. І ми зрозуміли б його внутрішню щільність і структуру", - пояснює науковий керівник місії Хур аль-Мазмі.
Також науковці хочуть підтвердити теорію походження астероїдів.
Таємниця астероїда Юстиція
Річ у тім, що Юстиція має червоний колір, незвичайний для астероїда. Це привело планетологів до припущення, що об'єкт утворився в зовнішніх межах Сонячної системи, а потім був розсіяний всередину через зміщення орбіт планет-гігантів, зрештою приєднавшись до пояса астероїдів.
Якщо це правда, то відвідування Юстиції забезпечить детальне вивчення об'єкта пояса Койпера без довгої подорожі до далеких куточків Сонячної системи, зазначається в публікації.
Раніше повідомлялося, що фонди Саудівської Аравії та ОАЕ планують інвестувати багатомільярдний транш у компанію SpaceX.
Нагадаємо, у лютому 2021 року космічний зонд ОАЕ "Надія" вперше вийшов на орбіту Марса.
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