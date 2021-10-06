ОАЭ планируют исследовать происхождение Вселенной. Миссия запланирована на 2028 год

Отмечается, что корабль долетит до космического тела в 2033 году. Расстояние до астероида составляет около 3,6 млрд километров.

Кораблю придется пролететь вокруг Венеры и Земли, чтобы набрать достаточную скорость для достижения космического тела.

Согласно данным NASA, сегодня в нашей Солнечной системе известны почти 1,1 млн астероидов. Большинство из них расположено вокруг Солнца в зоне между Марсом и Юпитером. Именно туда ОАЭ и планируют направить космический корабль.