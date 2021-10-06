UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ОАЭ планируют исследовать происхождение Вселенной. Миссия запланирована на 2028 год

Автор: Сергей Пышкин

Объединенные Арабские Эмираты планируют космическую миссию на 2028 год. Страна отправит корабль на поверхность астероида.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Отмечается, что корабль долетит до космического тела в 2033 году. Расстояние до астероида составляет около 3,6 млрд километров.

Кораблю придется пролететь вокруг Венеры и Земли, чтобы набрать достаточную скорость для достижения космического тела.

Согласно данным NASA, сегодня в нашей Солнечной системе известны почти 1,1 млн астероидов. Большинство из них расположено вокруг Солнца в зоне между Марсом и Юпитером. Именно туда ОАЭ и планируют направить космический корабль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Объединенные Арабские Эмираты