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ОАЭ планируют исследовать происхождение Вселенной. Миссия запланирована на 2028 год

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ОАЭ, Среда 06 октября 2021 20:24
ОАЭ планируют исследовать происхождение Вселенной. Миссия запланирована на 2028 год Фото: ОАЭ планируют исследовать происхождение Вселенной (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Объединенные Арабские Эмираты планируют космическую миссию на 2028 год. Страна отправит корабль на поверхность астероида.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Отмечается, что корабль долетит до космического тела в 2033 году. Расстояние до астероида составляет около 3,6 млрд километров.

Кораблю придется пролететь вокруг Венеры и Земли, чтобы набрать достаточную скорость для достижения космического тела.

Согласно данным NASA, сегодня в нашей Солнечной системе известны почти 1,1 млн астероидов. Большинство из них расположено вокруг Солнца в зоне между Марсом и Юпитером. Именно туда ОАЭ и планируют направить космический корабль.

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Объединенные Арабские Эмираты
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