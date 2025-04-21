В ОАЭ первыми в мире хотят писать законы с помощью искусственного интеллекта
ОАЭ могут стать первой страной, которая решила использовать искусственный интеллект. В частности для создания новых законов и обновления действующего законодательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Time.
Объединенные Арабские Эмираты намерены использовать искусственный интеллект для создания новых законов и обновления действующего законодательства. Это наиболее амбициозный проект такого типа в мире.
По словам премьер-министра ОАЭ Мохаммеда бин Рашида аль Мактума, новая система позволит сделать законотворческий процесс быстрее и точнее.
На прошлой неделе правительство уже одобрило создание специального органа - Офиса регуляторного интеллекта, который будет отвечать за внедрение ИИ в сферу правотворчества.
Ожидается, что искусственный интеллект позволит ускорить создание законов на 70%.
Для этого планируется сформировать масштабную базу данных, которая будет охватывать все федеральные и местные законы, судебные решения и информацию из государственных сервисов. ИИ будет анализировать эти данные, чтобы самостоятельно предлагать изменения в законодательство и оценивать их влияние на экономику и общество.
Исследователи отмечают: до сих пор ни одна страна не использовала ИИ именно для активного переписывания законов.
В мире его применяют в основном как инструмент для помощи - для анализа или оптимизации.
Впрочем, эксперты предупреждают и о рисках. ИИ может генерировать нестабильные или даже вымышленные ответы, а его логика - быть непонятной для людей.
Оксфордский исследователь Винсент Штраб подчеркивает: хотя идея выглядит перспективной, полностью полагаться на машины в вопросе законодательства - опасно.
Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил 21 января, что три ведущие компании сделают крупные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта. Речь идет о создании предприятия.
В СМИ пишут, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, гендиректор SotfBank Масаеси Сон и председатель правления Oracle Ларри Эллисон появились в Белом доме вместе с Трампом и другими руководителями технологических компаний, чтобы объявить о масштабных инвестициях частного сектора в инфраструктуру ИИ в США.
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