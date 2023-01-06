ОАЕ передали Україні майже 1,5 тисячі генераторів

"ОАЕ надали Україні другу партію з 1300 генераторів в рамках загальної програми гуманітарної підтримки на 100 млн доларів. Команда Фонду держмайна вже зустріла їх і направляє до регіонів, які постраждали від російської агресії", - пише пресслужба.

Зазначається, що генератори передадуть школам, дитячим садкам, медичним закладам й пунктам обігріву в Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та в Києві.

Першу партію генераторів в кількості 1,2 тисячі одиниць ОАЕ передали Україні ще в грудні.

"Їх направили закладам охорони здоров’я, освіти, об’єктам критичної інфраструктури в регіони, які найбільше постраждали від російської агресії - Херсонську, Донецьку, Луганську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області", - додає пресслужба.