Фото: Украине передали партию тестов на антиген (freepik)

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Речь идет о тестах на антиген.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Сообщается, что помимо тестов ОАЭ передали еще и 200 тысяч защитных масок. Замглавы Офиса президента Юлия Соколовская на встрече с женой посла ОАЭ поблагодарила Абу-Даби за поддержку в преодолении пандемии COVID-19 в Украине.

По ее словам, полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья Минздрава Украины и распределят по регионам.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина начинает закупки тестов на антиген для выявления COVID-19, а средства на это уже разблокированы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что будет закуплено 6 млн экспресс-тестов на COVID-19. В первую очередь их получат семейные врачи и бригады скорой помощи.

"Тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования", - отметил он.