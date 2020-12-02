Фото: Україні передали партію тестів на антиген (freepik)

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) передали Україні 100 тисяч експрес-тестів на COVID-19. Мова йде про тести на антиген.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Повідомляється, що крім тестів ОАЕ передали ще й 200 тисяч захисних масок. Заступник голови Офісу президента Юлія Соколовська на зустрічі з дружиною посла ОАЕ подякувала Абу-Дабі за підтримку у подоланні пандемії COVID-19 в Україні.

За її словами, отримані тести і засоби індивідуального захисту передадуть до Центру громадського здоров'я МОЗ України і розподілять по регіонах.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна починає закупівлі тестів на антиген для виявлення COVID-19, а кошти на це вже розблоковані.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що буде закуплено 6 млн експрес-тестів на COVID-19. В першу чергу їх отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги.

"Тести отримають переважно сімейні лікарі та мобільні бригади швидкої допомоги. Так у нас з'явиться ефективний і швидкий інструмент додаткового тестування", - зазначив він.