ОАЕ можуть стати фінансовою гаванню для Кремля: російський банк одержав тут ліцензію, - FT

Як засвідчує видання, рішення центробанку ОАЕ може посилити стурбованість західних країн щодо перетворення країни на потенційну фінансову гавань для Кремля. Проте офіційні особи та керівники регулятора заявили, що рішення центробанку видати банківську ліцензію кредитору, на якого не поширюються західні санкції, задовольнить попит, що зростає, на фінансові послуги з боку російських експатріантів.

"Уся справа в бізнес-кейсі та кількості росіян, які мешкають тут зараз", - повідомило FT анонімне джерело.

Насправді, як пише видання, США та європейські країни стурбовані фінансовою взаємодією ОАЕ з Росією, оскільки санкції були посилені після вторгнення. Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки, порушив питання про видачу ліцензії російському банку під час візиту до Абу-Дабі минулого тижня і зустрівся з колегами з уряду та фінансовими установами, щоб повідомити про рішучість США застосувати санкції.

"Він висловив особливе занепокоєння з приводу фінансового звʼязку з Росією, навіть через банки, які не підпадають під санкції", - прокоментувало FT дії Нельсона.

Видання нагадує, що центробанк ОАЕ затвердив ліцензію для МТС-банку, який є дочірньою компанією найбільшого російського оператора мобільного звʼязку. І пояснює, що десятки тисяч росіян оселилися в ОАЕ, переважно в Дубаї, щоб уникнути фінансових обмежень в Європі або мобілізації в Росії. Багато хто з них скаржився на труднощі з відкриттям банківських рахунків, особливо корпоративних, у тих кредиторів, які вже працюють у країні.

"Російський кредитор став першим за кілька років іноземним банком, який одержав ліцензію в ОАЕ", - констатувало FT.