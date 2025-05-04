ua en ru
Вс, 04 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

ОАЭ хотят учить детей искусственному интеллекту с садика

Воскресенье 04 мая 2025 21:15
UA EN RU
ОАЭ хотят учить детей искусственному интеллекту с садика Фото: предмет будут изучать как ученики детских садов, так и школьники (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В этом году Объединенные Арабские Эмираты внедрят искусственный интеллект в учебную программу государственных школ. Страна стремится стать региональным лидером сфере ИИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Предмет начнут преподавать в 2025-2026 учебном году - от детских садов до 12 класса в школах. По данным WAM, предмет включает в себя этическое сознание, также основополагающие концепции и применение в реальном мире.

ОАЭ присоединяются к растущей группе стан, которые интегрируют ИИ в школьное образование. В прошлом месяце о запуске аналогичных курсов для учеников начальной и средней школы объявил Китай.

Bloomberg отмечает, что государство Персидского залива активно инвестирует в центры обработки данных для обучения ИИ-моделей, а также создало инвестиционный фонд в сфере искусственного интеллекта. Он, по словам осведомленных источников, за несколько лет может вырасти до более чем 100 млрд долларов.

В прошлом году гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что Эмираты могут стать "нормативной песочницей" для тестирования технологий ИИ и последующего введения глобальных правил, ограничивающих их использование.

Тем временем США рассматривают возможность смягчения ограничений на продажу чипов Nvidia Corp. в ОАЭ накануне визита президента Дональда Трампа, запланированного на середину мая. Это может усилить позиции Эмиратов в региональной гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта. Американский лидер планирует заехать в ОАЭ во время поездки на Ближний Восток, которая также охватит Саудовскую Аравию и Катар.

Ранее ОАЭ уже объявили о планах инвестировать до 1,4 трлн долларов в течение следующего десятилетия в энергетику, производство полупроводников, инфраструктуру ИИ и промышленность в США.

ОАЭ намерена внедрять ИИ на высшем уровне

Напомним, пару недель назад Financial Times писало, что ОАЭ могут стать первой страной в мире, которая решила использовать искусственный интеллект для создания новых законов и обновления действующего законодательства.

По словам премьер-министра ОАЭ Мохаммеда бин Рашида аль Мактума, новая система позволит сделать законотворческий процесс быстрее и точнее. Также правительство уже одобрило создание специального органа - Офиса регуляторного интеллекта, который будет отвечать за внедрение ИИ в сферу правотворчества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Объединенные Арабские Эмираты Искусственный интеллект
NEWS
Украина получит еще два Patriot. NYT узнало, кто поделится системами ПВО
Украина получит еще два Patriot. NYT узнало, кто поделится системами ПВО
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления