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В Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации: что происходит

Автор: Анастасия Рокитна

В американском Нью-Йорке объявили режим чрезвычайного положения. К городу приближается ураган "Генри".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу губернатора штата Нью-Йорка.

"Генри" относится к ураганам первой категории, что означает вероятную скорость 80 миль в час (128 км/ч). Из-за непогоды власти также закрыли для посещения статую Свободы.

"Я объявил чрезвычайное положение из-за урагана "Генри". Были мобилизованы 500 военнослужащих Национальной гвардии, а ресурсы штата подготовлены для реагирования на шторм", - написал он.

В Национальном центре США по слежению за ураганами отмечают, что "Генри" движется на северо-восток. В связи с этим шторм и сильные ливни ожидают в этом районе, начиная с утра воскресенья.

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Нью-Йорк