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У Нью-Йорку ввели режим надзвичайної ситуації: що відбувається

Автор: Анастасія Рокитна

В американському Нью-Йорку оголосили режим надзвичайного стану. До міста наближається ураган "Генрі".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку губернатора штату Нью-Йорка.

"Генрі" відноситься до ураганів першої категорії, що означає ймовірну швидкість 80 миль на годину (128 км/год). Через негоду влада також закрила для відвідування статую Свободи.

"Я оголосив надзвичайний стан через ураган "Генрі". Були мобілізовані 500 військовослужбовців Національної гвардії, а ресурси штату підготовлені для реагування на шторм", - написав він.

У Національному центрі США зі стеження за ураганами зазначають, що "Генрі" рухається на північний схід. У зв'язку з цим шторм і сильні зливи очікують в цьому районі, починаючи з ранку неділі.

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Нью-Йорк