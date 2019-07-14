В Нью-Йорке восстановили электроснабжение

В Нью-Йорке (США) полностью восстановили электроснабжение после масштабного блэкаута. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу мэра города в Twitter.

Как сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, подача электроэнергии в городе была восстановлена. Также он поблагодарил за слаженную работу сотрудников экстренных служб.

Кроме того, де Блазио добавил, что дал поручение местным агентам провести расследование причин масштабного обесточивания, которое произошло 13 июля и оставило без электричества почти 90 тысяч клиентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 13 июля, в Нью-Йорке произошло масштабное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались некоторые районы центрального Манхеттена и Верхнего Вест-Сайда. По информации из неофициальных источников, блэкаут был вызван пожаром на 54-й улице и Вест-Энд-авеню.

РБК-Украина писало, что из-за масштабных проблем с электроснабжением в Венесуэле весной погибли по меньшей мере 15 пациентов медучреждений. Отмечается, что люди погибли из-за невозможности проведения процедуры гемодиализа в результате отсутствия электроэнергии.

Добавим, что в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года из-за проблем с электроэнергией в Венесуэле погибли 79 человек. В четверг, 7 марта, из-за масштабного отключения электричества погибли 2 человека.