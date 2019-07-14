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В Нью-Йорке произошел масштабный блэкаут

Новости » Происшествия    14.07.2019 - 06:17
В Нью-Йорке произошел масштабный блэкаут
Иллюстративное фото (twitter.com/NYCTSubway)

Парализована работа метро, без света остались 90 тыс. клиентов

В центре Нью-Йорка произошло масштабное отключение электроэнергии, в том числе в некоторых районах центрального Манхэттена и Верхнего Вест-Сайда, в результате чего пострадали 90 тыс. жителей города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Полное восстановление электроэнергии ожидается в течение ближайших часов. Однако блэкаут в Нью-Йорке парализовал работу на нескольких станциях городского метро, где поезда проходили без остановок. В жилых домах и офисах остановились лифты, без света также остались кафе и другие частные предприятия. Помощь пострадавшим и застрявшим в лифтах из-за сбоя в подаче электроэнергии оказывают сотрудники экстренных служб.

По информации неназванного высокопоставленного городского чиновника, отключение электричества было вызвано пожаром на 54-й улице и Вест-Энд-авеню.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с электроэнергией (блэкаут) весной в Венесуэле погибли по меньшей мере 15 человек.  

Ранее РБК-Украина писало, что в США в городе Нью-Йорк вертолет упал на крышу 54-этажного здания в центре Манхэттена. 

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