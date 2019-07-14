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В Нью-Йорке восстановили электроснабжение

Новости » Общество    14.07.2019 - 08:47
В Нью-Йорке восстановили электроснабжение
Иллюстративное фото (flickr.com / brian payne)

Масштабное обесточивание произошло 13 июля

В Нью-Йорке (США) полностью восстановили электроснабжение после масштабного блэкаута. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу мэра города в Twitter.

Как сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, подача электроэнергии в городе была восстановлена. Также он поблагодарил за слаженную работу сотрудников экстренных служб.

В Нью-Йорке восстановили электроснабжение

Кроме того, де Блазио добавил, что дал поручение местным агентам провести расследование причин масштабного обесточивания, которое произошло 13 июля и оставило без электричества почти 90 тысяч клиентов.

В Нью-Йорке восстановили электроснабжение

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 13 июля, в Нью-Йорке произошло масштабное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались некоторые районы центрального Манхеттена и Верхнего Вест-Сайда. По информации из неофициальных источников, блэкаут был вызван пожаром на 54-й улице и Вест-Энд-авеню.

РБК-Украина писало, что из-за масштабных проблем с электроснабжением в Венесуэле весной погибли по меньшей мере 15 пациентов медучреждений. Отмечается, что люди погибли из-за невозможности проведения процедуры гемодиализа в результате отсутствия электроэнергии.

Добавим, что в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года из-за проблем с электроэнергией в Венесуэле погибли 79 человек. В четверг, 7 марта, из-за масштабного отключения электричества погибли 2 человека.

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