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В Нью-Йорку відновили електропостачання

Новини » Суспільство    14.07.2019 - 08:47
В Нью-Йорку відновили електропостачання
Ілюстративне фото (flickr.com / brian payne)

Масштабне знеструмлення сталося 13 липня

У Нью-Йорку (США) повністю відновили електропостачання після масштабного блекаута. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку мера міста у Twitter.

Як повідомим мер Нью-Йорку Білл де Блазіо, подача електроенергії в місті була відновлена. Також він подякував за злагоджену роботу співробітникам екстрених служб.

В Нью-Йорку відновили електропостачання

Крім того, де Блазіо додав, що дав доручення місцевим агентам провести розслідування причин масштабного знеструмлення, яке сталося 13 липня та залишило без електрики майже 90 тисяч клієнтів.

В Нью-Йорку відновили електропостачання

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 13 липня, у Нью-Йорку сталося масштабне відключення електроенергії. Без електропостачання залишилися деякі райони центрального Манхеттена та Верхнього Вест-Сайда. За інформацією з неофіційних джерел, блекаут був викликаний пожежею на 54-й вулиці і Вест-Енд-авеню.

РБК-Україна писало, що через масштабні проблеми з електропостачанням у Венесуелі навесні загинули щонайменше 15 пацієнтів медзакладів. Зазначається, що люди загинули через неможливість проведення процедури гемодіалізу в результаті відсутності електроенергії.

Додамо, що у період з листопада 2018 по лютий  2019 року через проблеми з електроенергією у Венесуелі загинули 79 осіб. В четвер, 7 березня, через масштабні відключення електрики загинули 2 людини.

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