В Нью-Йорку відновили електропостачання

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Масштабне знеструмлення сталося 13 липня

У Нью-Йорку (США) повністю відновили електропостачання після масштабного блекаута. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку мера міста у Twitter.

Як повідомим мер Нью-Йорку Білл де Блазіо, подача електроенергії в місті була відновлена. Також він подякував за злагоджену роботу співробітникам екстрених служб.

Крім того, де Блазіо додав, що дав доручення місцевим агентам провести розслідування причин масштабного знеструмлення, яке сталося 13 липня та залишило без електрики майже 90 тисяч клієнтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 13 липня, у Нью-Йорку сталося масштабне відключення електроенергії. Без електропостачання залишилися деякі райони центрального Манхеттена та Верхнього Вест-Сайда. За інформацією з неофіційних джерел, блекаут був викликаний пожежею на 54-й вулиці і Вест-Енд-авеню.

РБК-Україна писало, що через масштабні проблеми з електропостачанням у Венесуелі навесні загинули щонайменше 15 пацієнтів медзакладів. Зазначається, що люди загинули через неможливість проведення процедури гемодіалізу в результаті відсутності електроенергії.

Додамо, що у період з листопада 2018 по лютий 2019 року через проблеми з електроенергією у Венесуелі загинули 79 осіб. В четвер, 7 березня, через масштабні відключення електрики загинули 2 людини.