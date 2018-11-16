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В Нью-Йорке в результате метели погибли по меньшей мере 8 человек

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 16:54
В Нью-Йорке в результате метели погибли по меньшей мере 8 человек
Фото: метель в Нью-Йорке (GettyImages)

В Нью-Йорке нa oднoй из пoлoc пpoизoшлa aвapия c учacтиeм 25 aвтoмoбилeй

В Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки) в результате метели погибли по меньшей мере 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

В Нью-йорке из-за метели закрыли школы и отменили сотни рейсов.

Также Упpaвлeниe пo чpeзвычaйным cитуaциям гopoдa сообщило, что нa oднoй из пoлoc пpoизoшлa aвapия c учacтиeм 25 aвтoмoбилeй. B peзультaтe ДTП никтo нe пocтpaдaл, нo пoтpeбoвaлocь нecкoлькo чacoв, чтoбы oчиcтить дopoгу.

Ранее сообщалось, что в Канаде провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор накрыл, по определению синоптиков, сильнейший за последние годы шторм. Сильные ветры повалили деревья на ланії электропередач. 

В результате падения деревьев на линии электропередач в настоящее время без света остаются более 12 000 клиентов. Также затруднено движение по дорогам в связи с поваленными на трассы деревьями. Скорость ветра в отдельных районах превышает 140 км/час.

Синоптики прогнозировали, что вдоль северо-западного побережья ветры начнут утихать. В остальных районах ожидают улучшение ситуации в пятницу, 16 ноября.

 

 

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