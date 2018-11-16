У Нью-Йорку в результаті хуртовини загинули щонайменше 8 осіб

У Нью-Йорку на одній із смуг сталася аварія за участю 25 автомобілів
У Нью-Йорку (Сполучені Штати Америки) в результаті хуртовини загинули щонайменше 8 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.
У Нью-йорку через хуртовину закрили школи і скасували сотні рейсів.
Також Управління з надзвичайних ситуацій міста повідомило, що на одній із смуг сталася аварія за участю 25 автомобілів. B результаті ДТП ніхто не постраждав, але знадобилося кілька годин, щоб очистити дорогу.
George Washington Bridge pic.twitter.com/H1wVBaRxDc— NortheastWeatherWx (@NEWeatherWx) November 15, 2018
Раніше повідомлялося, що в Канаді провінцію Ньюфаундленд і Лабрадор накрив, за визначенням синоптиків, найсильніший за останні роки шторм. Сильні вітри повалили дерева на ланії електропередач.
В результаті падіння дерев на лінії електропередач в даний час без світла залишаються понад 12 000 клієнтів. Також ускладнений рух на дорогах у зв'язку з поваленими на траси деревами. Швидкість вітру в окремих районах перевищує 140 км/год.
Синоптики прогнозували, що вздовж північно-західного узбережжя вітри почнуть вщухати. В інших районах очікують поліпшення ситуації у п'ятницю, 16 листопада.