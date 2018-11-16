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У Нью-Йорку в результаті хуртовини загинули щонайменше 8 осіб

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 16:54
У Нью-Йорку в результаті хуртовини загинули щонайменше 8 осіб
Фото: заметіль у Нью-Йорку (GettyImages)

У Нью-Йорку на одній із смуг сталася аварія за участю 25 автомобілів

У Нью-Йорку (Сполучені Штати Америки) в результаті хуртовини загинули щонайменше 8 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

У Нью-йорку через хуртовину закрили школи і скасували сотні рейсів.

Також Управління з надзвичайних ситуацій міста повідомило, що на одній із смуг сталася аварія за участю 25 автомобілів. B результаті ДТП ніхто не постраждав, але знадобилося кілька годин, щоб очистити дорогу.

Раніше повідомлялося, що в Канаді провінцію Ньюфаундленд і Лабрадор накрив, за визначенням синоптиків, найсильніший за останні роки шторм. Сильні вітри повалили дерева на ланії електропередач.

В результаті падіння дерев на лінії електропередач в даний час без світла залишаються понад 12 000 клієнтів. Також ускладнений рух на дорогах у зв'язку з поваленими на траси деревами. Швидкість вітру в окремих районах перевищує 140 км/год.

Синоптики прогнозували, що вздовж північно-західного узбережжя вітри почнуть вщухати. В інших районах очікують поліпшення ситуації у п'ятницю, 16 листопада.

 

 

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