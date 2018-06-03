В Нью-Йорке разбился самолет

В результате крушения погибли два человека

У побережья Лонг-Айленда (штат Нью-Йорк) разбился небольшой самолет, в результате двое человек погибли, трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает NBC.

Как сообщается, самолет Piper PA31 потерял связь с диспетчерами после взлета с аэродрома Ист-Хэмптон. Самолет рухнул в воды Атлантического океана примерно в 1,6 км от береговой линии Лонг-Айленда.

По данным береговой охраны США, на борту Piper PA31 находились четыре человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 Национальной гвардии Пуэрто-Рико в штате Джорджия погибли все девять человек, находившихся на борту.

По словам генерал-адъютанта национальной гвардии Пуэрто-Рико Изабело Ривьеры, разбившийся самолет был сконструирован 60 лет назад.