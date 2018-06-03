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У Нью-Йорку розбився літак

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 04:08
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

В результаті аварії загинули дві людини

Біля узбережжя Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) розбився невеликий літак, в результаті двоє людей загинули, троє числяться зниклими без вісті. Про це повідомляє NBC.

Як повідомляється, літак Piper PA31 втратив зв'язок з диспетчерами після зльоту з аеродрому Іст-Гемптон. Літак впав у води Атлантичного океану приблизно в 1,6 км від берегової лінії Лонг-Айленда.

За даними берегової охорони США, на борту Piper PA31 знаходилися чотири людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах в результаті аварії військово-транспортного літака C-130 Національної гвардії Пуерто-Ріко в штаті Джорджія загинули дев'ять чоловік, що знаходилися на борту.

За словами генерал-ад'ютанта національної гвардії Пуерто-Ріко Изабело Рів'єри, літак, що розбився, був сконструйований 60 років тому.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, крушение, Літак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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