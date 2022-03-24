В Нью-Йорке подняли флаг Украины, который будет висеть до победы

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс принял участие в церемонии поднятия американского и украинского флагов на Манхэттене – центральном районе города. Адамс лично поднял украинский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Глава Нью-Йорка подчеркнул, что гордится стойкостью и духом украинского народа, который противостоит террористическим атакам и насилию и сдастся. По словам городских чиновников, флаг будет развеваться над Нью-Йорком до самой победы Украины в войне.

В церемонии также приняли участие генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, члены городского совета и мэрии, конгрессмены, представители украинской общины города.

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