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У Нью-Йорку підняли прапор України, який висітиме до перемоги

Прапор України в Нью-Йорку (Фото: ukrinform.ua)
Автор: Константин Широкун

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс взяв участь у церемонії підняття американського та українського прапорів на Манхеттені – центральному районі міста. Адамс особисто підняв український прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

У церемонії також взяли участь Генеральний консул України в Нью-Йорку Олексій Голубов, члени міської ради та мерії, конгресмени, представники української громади міста.

Глава Нью-Йорка підкреслив, що пишається стійкістю і духом українського народу, який протистоїть терористичним атакам і насильству і здасться. За словами міських чиновників, прапор майорітиме над Нью-Йорком до самої перемоги України у війні.

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