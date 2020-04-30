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В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками тел

Новости » Происшествия     30.04.2020 - 08:50
В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками тел
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры

Десятки тел были обнаружены в грузовиках рядом с похоронным бюро в нью-йоркском Бруклине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на New York Times.

Как отмечается, жители соседних домов пожаловались в полицию на неприятный запах. Приехав на место, правоохранители обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел.

Один из чиновников рассказал изданию, что похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры. Пока не известно, могли ли эти люди быть заражены коронавирусом.

В NYT отметили, что похоронные организации испытывают большую нагрузку в связи ростом количества смертей из-за COVID-19.

Напомним, в США врачи провели уже около 6 млн тестов на коронавирус COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США число заразившихся COVID-19 составляет 1 039 909 человек. Скончались 60 966 заболевших, из них 18 076 приходится на Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что Белый дом намерен провести спецоперацию, чтобы значительно сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавируса.

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