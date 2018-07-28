В Нью-Йорке "Башню Трампа" оцепила полиция из-за подозрительного предмета

После проверки полицейские сообщили, что предмет не представляет опасности

Полицейские перекрыли Пятую авеню района Манхэттен в Нью-Йорке и оцепили здание "Башни Трампа" из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В частности, указано, что один из высокопоставленных чиновников из окружения президента заметил подозрительный предмет примерно в 16:30 по местному времени. Что именно было обнаружено, не сообщалось.

АР подчеркнуло, что президент США Дональд Трамп не находился в Нью-Йорке в пятницу.

После проверки полицейские заявили, что предмет не представляет опасности для общественности. Оцепление снято, здание работает в обычном режиме.

Напомним, в апреле РБК-Украина сообщало, что пострадавший в результате пожара в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, скончался в больнице. Управление пожарной охраны Нью-Йорка сообщило о ранении шести пожарных при тушении.

Отмечалось, что человек, который был доставлен в критическом состоянии в больницу, оказался жителем квартиры на 50-м этаже, где и произошел пожар.

Трамп поблагодарил пожарных за оперативное тушение здания.