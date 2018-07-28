У Нью-Йорку "Вежу Трампа" оточила поліція через підозрілий предмет
Після перевірки поліцейські повідомили, що предмет не становить небезпеки
Поліцейські перекрили П'яту авеню району Манхеттен у Нью-Йорку і оточили будівлю "Вежі Трампа" через підозрілий предмет. Про це повідомляє агентство Associated Press.
Зокрема, зазначено, що один з високопоставлених чиновників з оточення президента помітив підозрілий предмет приблизно о 16:30 за місцевим часом. Що саме було виявлено, не повідомлялося.
АР підкреслило, що президент США Дональд Трамп не перебував у Нью-Йорку в п'ятницю.
Після перевірки поліцейські заявили, що предмет не представляє небезпеки для громадськості. Оточення знято, будівля працює у звичайному режимі.
Нагадаємо, у квітні РБК-Україна повідомляло, що потерпілий у результаті пожежі в хмарочосі Trump Tower у Нью-Йорку, помер в лікарні. Управління пожежної охорони Нью-Йорка повідомило про поранення шести пожежних при гасінні.
Зазначалося, що людина, яка була доставлена в критичному стані в лікарню, виявилася жителем квартири на 50-му поверсі, де і сталася пожежа.
Трамп подякував пожежникам за оперативне гасіння будівлі.