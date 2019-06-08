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В Нью-Йорке арестовали мужчину, планировавшего теракт на Таймс-сквер

Новости » Происшествия    08.06.2019 - 00:24
В Нью-Йорке арестовали мужчину, планировавшего теракт на Таймс-сквер
Фото: Таймс-сквер в Нью-Йорке (usa.one)

Обвинение утверждает, что подозреваемый говорил об убийствах полицейских

Федеральный суд в штате Нью-Йорк арестовал местного жителя, которого прокуратура обвиняет в попытке незаконно приобрести огнестрельное оружие для нападения на Таймс-сквер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

22-летний подозреваемый Ашикуль Алам, который жил в городе Куинс, некоторое время находится под наблюдением нью-йоркской антитеррористической группы ФБР.

Он был задержан после того, как 6 июня попытался купить два самозарядных пистолета Glock 19 со снятыми серийными номерами.

После задержания Алам в ходе допроса выразил поддержку организаторам теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, а также военизированным формированиям террористической организации "Исламское государство".

Обвинение утверждает, что при нападении на Таймс-сквер мужчина собирался использовать жилет смертника, также согласно данных правоохранителей, мужчина вел за Таймс-сквер видеонаблюдение и планировал убийство полицейских.

Согласно официальным документам, Алам является гражданином Бангладеш и постоянным жителем США с гринкартой.

Напомним, 27 мая французская полиция задержала подозреваемого в причастности ко взрыву в Лионе, совершенного тремя днями ранее. 

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