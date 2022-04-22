Нью-Йорк выделит 2 млн долларов на помощь украинцам, проживающим в городе

Нью-Йорк выделит 2 млн долларов для помощи украинским беженцам, проживающим в городе. Средства будут направлены на упрощение получения доступа к юридической помощи, переводческим услугам и к другому.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Эти средства пойдут на расширение штата и увеличение доступа к обширным ресурсам, которые доступны для всех, кто проживает в настоящее время и вновь прибывших украинцев. В ближайшие недели Нью-Йорк также предложит расширенный набор ресурсов", - заявил мэр.
Также Адамс отметил, что в Нью-Йорке сейчас проживает наибольшее количество украинских переселенцев в США.
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