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"Нью-Йорк" і "Денвер" вирвалися вперед у півфінальних серіях: відео плей-офф НБА

Фото: Нікола Йокіч забезпечив "Наггетс" домашній успіх (nba.com)
Автор: Антон Федорців

"Нью-Йорк Нікс" і "Денвер Наггетс" здобули треті перемоги в серіях до чотирьох у 1/2 фіналу Східної та Західної конференцій Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Східна конференція, 2-й раунд

"Нью-Йорк" – "Індіана" – 121:91 (38:32, 31:22, 27:21, 25:16); серія – 3:2

НБА, плей-офф, Західна конференція, 2-й раунд

"Денвер" – "Міннесота" – 112:97 (28:26, 22:18, 38:30, 24:23); серія – 3:2

 

 

Ключем до перемоги "Нікс" стала робота під щитами. Господарі паркету фактично домінували за цим аспектом і були кращими за підсумками кожної з чвертей. Наприклад, на велику перерву "Нью-Йорк" пішов із 15-очковим гандикапом.

Статус лідера команди вкотре підтвердив оборонець Брансон. Він реалізував більше половин спроб із гри та показав клас на лінії штрафних кидків (6 із 7-ми). Його заспів підтримали й партнери, тож "Нікс" здобули розгромну перемогу та поїдуть в Індіанаполіс зі стратегічною перевагою.

 

 

Роль особистості виявилася провідною і в штаті Колорадо. Центровий "Наггетс" Йокіч провів чудовий матч, оформивши дабл-дабл. Однак, серб не тільки набрав 40 очок, зробив 7 підбирань і віддав 13 передач, а й неабияк допоміг обороні в протистоянні зірці "Тімбервулвз" Едвардсу.

Той набрав лише 18 пунктів. Взяти ж на себе тягар лідерства, коли не пішла гра в "нового Джордана", ніхто не наважився. Зрештою, "Міннесота" на фінальну чверть виходила вже приреченою. Реабілітуватися Едвардс і компанія спробують на домашній арені в ніч проти п'ятниці, 17 травня.

До слова, напередодні "Бостон" утретє здолав "Клівленд" без участі Михайлюка.

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