"Бостон" утретє переграв "Клівленд", "Оклахома" зрівнялася з "Далласом": відео плей-офф НБА

"Бостон Селтікс" без допомоги українця Святослава Михайлюка опинилися на відстані однієї перемоги над "Клівленд Кавальєрс" від фіналу Східної конференції Національної баскетбольної асоціації. Тим часом у протистоянні "Даллас Маверікс" і "Оклахома-Сіті Тандер" уся боротьба попереду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

НБА, плей-офф, Східна конференція, 2-й раунд

"Клівленд" – "Бостон" – 102:109 (30:37, 27:25, 21:26, 24:21); серія – 1:3

НБА, плей-офф, Західна конференція, 2-й раунд

"Даллас" – "Оклахома-Сіті" – 96:100 (30:20, 24:23, 15:22, 27:35); серія – 2:2

У штаті Огайо "Селтікс" заволоділи ініціативою фактично з початку зустрічі. Зокрема, за підсумками першої чверті "Бостон" відірвався на 7 пунктів. "Кавальєрс" зуміли скоротити відставання на два очки перед великою перервою, але далі з камбеком не склалося.

Гості "привезли" ще п'ять очок переваги після третьої 12-хвилинки. Натомість після вдалого старту фінальної чверті "Селтікс" вийшли вже на 15-очковий гандикап і забезпечили собі спокійну кінцівку зустрічі. "Клівленд" відіграти відставання до фінальної сирени так і не зумів.

Значно конкурентнішим виявився матч у Техасі. У першій половині домінували "Маверікс". Дончіч і компанія "привезли" гостям 10 очок переваги після першої ж чверті. За підсумками ж другої "Даллас" додав ще один пункт згори та, вочевидь, розраховував на перемогу.

Проте, після великої перерви "Оклахома" переродилася. Тепер "Тандер" були кращими по обидва боки майданчики та виграли вирішальні дві 12-хвилинки. Загальна перевага за підсумками цього ігрового відрізку склала 15 пунктів, тож команда з Гілджисом-Александером на чолі поїхала додому з перемогою. Не допоміг навіть тріпл-дабл Дончіча (18+12+10).