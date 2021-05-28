NYT: В США расследуют попытку вмешательства Украины в президентские выборы 2020 года

Прокуратура Бруклина ведет расследование о попытке вмешательства бывших и нынешних чиновников Украины в выборы президента США 2020 года. Они якобы могли помочь распространить информацию, которая обвиняет Джо Байдена и его сына Хантера в коррупции
Об этом сообщает The New York Times.
Украинских чиновников подозревают в сотрудничестве с адвокатом бывшего президента США Рудольфом Джулиани.
Прокуроры обратили внимание на поездку Рудольфа Джулиани в Европу в конце 2019 года. Издание напоминает, что тогда юрист встречался, в частности, с народным депутатом Андреем Деркачем.
Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года.
Напомним, в сентябре 2020 года министерство финансов США ввело санкции против Деркача за то, что он якобы действовал как агент российской разведки и "прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом участвовал в иностранном вмешательстве в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США в 2020 году".