Нынешняя весна в Киеве вошла в четверку самых теплых в истории

Средняя температура воздуха за три месяца весны 2019 года составляла 10,9 градусов тепла, что на 2,7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Климатологи обсерватории определили, что нынешняя весна заняла четвертую позицию среди самых теплых в Киеве с 1881 года.

По данным наблюдений, все месяцы были теплее климатической нормы, а особенно март, в котором были самые большие отклонения от нормы - 4,4°С, что позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений. В марте было установлено четыре температурных рекорда.

Холоднее всего было 3 марта, когда температура под утро опустилась до 6,3 градусов мороза, а теплее всего - 16 мая, когда температура после полудня поднялась до 27,7 градусов тепла. Метеорологическое лето в Киеве началось 13 мая.

По данным обсерватории, количество осадков в столице за весну составило 161 мм, что соответствует 114% климатической нормы, благодаря влажному маю.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила 17 градусов, что на 1,8 градусов выше климатической нормы.

Как сообщало РБК-Украина, среднесуточная температура воздуха в Киеве с 13 мая превышает 15 градусов тепла, что знаменует начало метеорологического лета.